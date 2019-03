Adriaan: 'Prelude uit Muntendam is niet dé originele'

'Ik moet jullie helaas teleurstellen, deze auto is niet de originele.' Dat is de reactie van Aad van Toor (Adriaan) als hij hoort van de 'Bassie en Adriaan auto' in Muntendam.

Expeditie Grunnen trof de auto vorig weekend aan en maakte er een ritje mee.



Volgens garagehouder Steffan Grofsmid zou de auto één van de drie gebruikte auto's uit de serie zijn.

Veel vragen

Van Toor zegt dat hij door de reportage van RTV Noord veel reacties en vragen heeft gekregen. Hij vertelt op zijn site uitgebreid over de geschiedenis van de verschillende auto's.

'Er hebben maar twee Honda Preludes meegedaan in de series. Autoliefhebbers zijn al jaren bezig om te achterhalen wat er met deze Preludes is gebeurd.'

Het blijkt dat één wagen op een autokerkhof in Duitsland staat en dat de ander is gedemonteerd, aldus Van Toor. Een derde wagen is alleen in een film te zien geweest zo zegt hij en is nog in eigen beheer. Deze wordt nu nog gebruikt voor promo's.

'Zijn goed recht'

'Als de garagehouder in Muntendam blijft beweren dat hij dè echte auto heeft is dat zijn goed recht', zegt Aad van Toor. 'Maar als hij het chassisnummer checkt dan zal hij erachter komen dat hij de KF-37-BP heeft.'

'Niet te controleren'

Voor eigenaar en garagehouder Steffan Grofsmid uit Muntendam maakt het allemaal niks uit. 'Ik heb geen problemen met deze reactie, ik vind het wel leuk dat ik nu op die site sta', reageert hij.

'Ik heb de auto gekocht met deze kentekenplaten erbij, maar het is allemaal niet meer te controleren, want het kenteken is al jaren niet meer actief', legt de garagehouder uit. Hij mag er dan ook niet meer de weg mee op: 'Dan rij ik met andere, groene kentekenplaten.'

De Munterdammer heeft Van Toor jaren geleden al eens gesproken over de auto: 'Toen zei hij dat de auto verkocht was, maar niets over het slopen. Ik weet het ook niet, wat moet je er van denken?'