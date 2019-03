Tweetal opgepakt voor brand in centrum Winschoten

De politie heeft deze week twee mensen opgepakt voor de grote brand in het centrum van Winschoten.

Het gaat om een vrouw van 40 en een man van 36. De brand woedde begin januari in de Langestraat. Enkele winkelpanden gingen in vlammen op.

Vrouw zit nog vast

De man komt uit Oude Pekela en is donderdag na verhoor weer vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte. De vrouw uit Onstwedde blijft in ieder geval voorlopig nog vastzitten.

De politie kwam het tweetal op het spoor na een getuigenoproep. Daarbij werden ook beelden getoond van een verdachte auto die op de avond van de brand door de straat reed. Daar kwamen volgens de politie veel reacties op.

Het onderzoek naar de brand loopt nog steeds.

Lees ook:

- Zit er asbest in stofwolken bij brandruïne in Winschoter winkelstraat?

- Wie zaten in deze auto op de avond van de Langestraat-branden?

- Politie zoekt 'verdachte mannen' bij Langestraat-brand in Winschoten