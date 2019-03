'Datalek-slachtoffer' eist 15.000 euro van gemeente Oldambt: 'Ik wil ze wakker schudden'

Het document met alle gevoelige gegevens is vier keer gepubliceerd en heeft in totaal zo'n twee jaar openbaar op de website van de gemeente gestaan. Oldambt heeft de stukken ondertussen verwijderd.

Schadeclaim

De Pekelder moest jaren geleden al zijn gegevens invullen voor een vergunningsaanvraag in de gemeente Oldambt. Het was niet de bedoeling dat dat document gepubliceerd zou worden. 'Een medewerker heeft per ongeluk het verkeerde document geplaatst', liet de gemeente afgelopen december weten.

Omdat al zijn gegevens op straat lagen en de vergunningsaanvraag gevoelig ligt, wil de man liever niet met naam en toenaam genoemd worden.

De man zegt dat hij uit een gevoel van onveiligheid maatregelen heeft moeten nemen. 'Ik heb alarm- en camerasystemen en rolluiken aangeschaft. Als je alle gegevens aan elkaar knoopt, kan alle informatie voor een crimineel handig zijn', zegt hij. 'Dat wil ik de samenleving en mijzelf niet aandoen.'

De totale kosten van de maatregelen liggen volgens hem rond de 15.000 euro.

Gevaarlijk



Advocaat en privacydeskundige Koen Konings zei in december al dat het publiceren van het BSN gevolgen kan hebben. Konings: 'Dat kan wel eens problematisch worden. Het publiceren van die gegevens is onrechtmatig, dat hoort niet voor te komen.'

Konings vervolgt: 'Het BSN is vaak een missend puzzelstukje dat je verborgen wilt houden. Wil je bij officiële instanties fraude plegen, dan ben je goed op weg met dat nummer.'

Statement maken



Het gaat het 'datalek-slachtoffer' naar eigen zeggen niet zozeer om het geld. 'Kijk, niemand zegt nee tegen geld, maar dit gaat om heel iets anders. Iedereen moet zich aan de privacywet houden en bedrijven moeten zelfs hele systemen aanschaffen en op cursus om geen fouten te maken.'

Hij vervolgt: 'Dan kan het niet zijn dat de gemeente dit gewoon aan haar laars lapt. Ik wil de gemeente wakker schudden, een statement maken.'

De brief met de schadeclaim is vorige week naar de gemeente gestuurd. Oldambt heeft enkele weken om er op te reageren.

