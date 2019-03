Het Hogeland begint met miljoenentekort

Dat komt vooral door tegenvallers bij de bouw van de Nieuwe School Uithuizen (NSU) en te hoge personeelskosten.

Mogelijk reorganisatie

De voormalige gemeente Eemsmond moest vier miljoen euro uit de gemeentekas halen om de versterking van de nieuwe school te kunnen betalen. Dat drukt zwaar op de begroting van Het Hogeland. De gemeente hoopt dit geld voor een deel terug te krijgen, maar dat is hoogst onzeker.

Ook geeft de gemeente dit jaar bijna een half miljoen euro teveel uit aan personeel. Er zijn meer ambtenaren ingehuurd dan zou moeten. Dat loopt in 2022 op tot bijna anderhalf miljoen.



We moeten verder uitzoeken welke maatregelen we gaan treffen Eltjo Dijkhuis - wethouder

Het Hogeland gaat daarom snijden in personeel. Wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) sluit ontslagen niet uit maar ziet dat als een allerlaatste optie.

'Er zijn functionarissen die met pensioen gaan. Daar kunnen we zeker vijf ton mee opvangen. Maar we moeten verder uitzoeken welke maatregelen we gaan treffen.'

Meer én minder belasting

Inwoners van de voormalige gemeenten Bedum en Eemsmond gaan vijf tot zeven procent meer belasting betalen. In Winsum hoeven mensen juist één procent minder belasting te betalen, inwoners van De Marne gaan er maar liefst vijftien procent op vooruit.

Ondernemers krijgen wel een aanzienlijk hogere onroerendezaakbelasting (ozb) voor de kiezen. Dat komt door de Eemshaven. De gemeente Eemsmond had een hogere ozb voor ondernemers, om meer geld te krijgen van grote bedrijven uit de Eemshaven. Daar gaat de gemeente Het Hogeland mee verder.

Ondernemersfonds

De nieuwe gemeente krijgt daardoor twee miljoen euro meer aan ozb-opbrengsten. De helft daarvan gaat naar een compensatie voor ondernemers die gedupeerd worden. Die compensatieregeling bouwt de gemeente de komende drie jaar stapsgewijs af, maar de gemeente wil wel werken aan een structureel fonds voor ondernemers.

De andere helft gaat jaarlijks naar de leefbaarheid in dorpen. Elk dorp krijgt een potje en mag grotendeels zelf bepalen wat ze ermee gaat doen.



We gaan niet van bovenaf bedenken wat de dorpen met het geld gaan doen, maar we gaan er wel hoofdlijnen voor stellen Eltjo Dijkhuis - wethouder

Is dat een vrijbrief? Dijkhuis: 'We gaan niet van bovenaf bedenken wat de dorpen met het geld gaan doen, maar we gaan er wel hoofdlijnen voor stellen. Het kan nooit helemaal vrijblijvend zijn.'

Van tekort naar plus

Al met al geeft Dijkhuis toe dat het miljoenentekort 'geen lekker begin is, maar wel een eerlijk begin.' De gemeente hoopt de komende jaren weer zwarte cijfers te schrijven:

'Het is knap hoe onze afdeling van financiën de begrotingen van vier gemeentes en het werkvoorzieningsschap in zo'n korte tijd bij elkaar voegt. We laten nu zien hoe de vlag erbij hangt en gaan de komende jaren hard werken om van het tekort een plus te maken.'

