Luister mee: leerlingen dragen voor uit Groningstalig tijdschrift Wiesneus

Wiesneus. Dat is de naam van het nieuwe Groningstalige tijdschrift voor basisschoolleerlingen.

Het blad is vrijdag gepresenteerd in het kader van de Maand van de Streektaal, oftewel de Meertmoand Streektoalmoand. Loco-kinderburgemeester Amy uit Groningen overhandigde het eerste exemplaar aan onderwijswethouder Carine Bloemhoff.

Goed Gronings

In totaal krijgen vijftig basisscholen het tijdschrift toegestuurd. In het magazine staan onder meer verhalen, spelletjes, liedjes en recepten in het Gronings.

Amy zelf spreekt een aardig woordje Gronings. 'Mijn moeder en mijn tante spreken heel goed Gronings, dus daar heb ik wel wat van meegekregen.' Ter demonstratie leest ze een stukje uit Wiesneus voor.

'Alleen Nederlands'

Een van de scholen die meedoet aan de Maand van de Streektaal, is de Haydn School in Groningen. Verschillende leerlingen waren aanwezig bij de uitreiking, waaronder Floor.

'Ik spreek zelf geen Gronings, alleen Nederlands. Dit is wel een keer iets anders, dat is wel leuk.' En ook Floor waagt zich aan een stukje Gronings.