Asfalt vermindert klachten van vrachtverkeer in Termunten: 'Qua trillingen scheelt het behoorlijk'

De Abel Olsderweg in Termunten heeft sinds vorige week een nieuwe asfaltlaag. De oude klinkerweg was beschadigd door zwaar vrachtverkeer dat door het dorp reed.

Volgens een omwonende is het asfalt een flinke verbetering. 'Voor nu in elk geval, al is het afwachten hoe dat blijft. Ze moeten hier gewoon wat langzamer rijden.'

Noodgreep

De asfaltlaag is een noodgreep geweest, nadat de klinkerweg schade opliep. Er rijden al enkele weken vrachtwagens af en aan, in verband met werk in de nabijgelegen Breebaartpolder.

Wat er na de werkzaamheden met de weg in Termunten gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. 'Wat in ieder geval zou helpen, is een wegversmalling aanbrengen. Want al het andere verkeer raast hier voorbij. Die zijn alleen maar sneller gaan rijden op asfalt', aldus de omwonende.

Trillingen

Het vrachtverkeer is de afgelopen week wel verminderd, merken de inwoners.

'In het begin waren het er zestig per dag. Dat is nu minder. De wagens rijden ook langzamer. En qua trillingen scheelt het dat er nu asfalt ligt in plaats van klinkers', vertelt de buurtbewoonster.

Lees ook:

- Door vrachtverkeer gescheurde weg krijgt met spoed nieuwe asfaltlaag

- Zandwagens blijven door Termunten rijden, gemeente neemt maatregelen

- Gemeente gaat diep door het stof voor 'Ziel' en Termunten