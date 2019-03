Deel je sportmoment met ons

Film jij een spectaculair moment bij het hockey, volleybal, voetbal of bij een andere sport? Stuur het via WhatsApp naar RTV Noord zodat iedereen kan meegenieten van het moment!

Sinds kort is RTV Noord Sport gestart met haar eigen Instagram account en daar willen we jouw sportmoment op laten zien. We zijn op zoek naar mooie, bijzondere en ongelofelijke sporthoogtepunten uit onze provincie.

Bijzondere smash

Niets is eigenlijk te gek! Film je een prachtige doelpunt, een hele bijzondere smash of een ongelofelijke blunder van een teamgenoot. Stuur het door! Dan wordt een dieptepunt misschien toch nog een hoogtepunt! De leukste video's zullen we plaatsen om een nog groter publiek mee te kunnen laten genieten van je moment!

Je berichten doorsturen kan via ons speciale WhatsApp nummer: 06-25002114. Op Instagram is ons account te volgen via rtvnoordsport.