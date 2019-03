Inwoners De Lethe: 'Onafhankelijk onderzoek naar draagvlak windmolens'

Inwoners van buurtschap de Lethe bij Bellingwolde willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het draagvlak onder inwoners over de mogelijke komst van windmolens in hun gebied.

Een groep landeigenaren uit de omgeving heeft plannen om windmolens te plaatsen. Bij de mogelijke aanleg van windmolens of zonneparken hameren initiatiefnemers en gemeenten er vaak op dat er draagvlak moet zijn onder omwonenden.

Belanghebbende

'De bewoners van De Lethe zijn van mening dat je het draagvlak niet moet laten toetsen door de ontwikkelaar, investeerders, de gemeenten en de provincie om de reden dat zij rechtstreeks belanghebbende in de windmolendiscussie zijn', schrijven de omwonenden.

Door wie het onafhankelijke onderzoek dan wel moet worden gedaan, weten de omwonenden nog niet.

Windmolendiscussie

De windmolendiscussie is de afgelopen tijd opgelaaid in de gemeente Westerwolde. Er zijn drie initiatieven van ontwikkelaars, in de buurt van De Lethe, Veelerveen en Sellingen.

Op dit moment is het volgens gemeentelijk beleid nog niet mogelijk om grote windmolens in de grensgemeente te plaatsen.

