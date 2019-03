Groningers kunnen meedenken over nieuwe burgemeester

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen mee gaan denken over de profielschets van de nieuwe burgemeester van Groningen. Peter Den Oudsten zal in de tweede helft van dit jaar het Stadhuis verlaten.

Een speciale vertrouwenscommissie heeft al een concept profielschets (pdf) gemaakt. Daar kunnen de inwoners op reageren.

De gemeenteraad zal uiteindelijk de definitieve profielschets moeten goedkeuren.



Stuk groter na herindeling

Den Oudsten liet in december weten te stoppen als burgemeester van Groningen. Die gemeente is sinds dit jaar een stuk groter geworden doordat de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren erin zijn opgegaan.

'Door de herindeling ligt nu een groot deel van de gemeente Groningen in het

aardbevingsgebied', zo is ook in de concept profielschets te lezen.

Den Oudsten is sinds januari 2015 burgemeester van Groningen, hij volgde Ruud Vreeman op. Vreeman was enige tijd waarnemer nadat Peter Rehwinkel was opgestapt.

Zoals bekend wil Groningen nog voor de zomervakantie bekend maken wie de nieuwe burgemeester wordt.

