Ondernemers in Winschoten zijn opgelucht dat er twee verdachten zijn opgepakt voor betrokkenheid bij de grote brand in de binnenstad begin januari. Twee historische winkelpanden aan de Langestraat werden compleet verwoest.

'We zijn erg opgelucht dat we ze kwijt zijn', zegt eigenaar Arjan Kenter van een horecazaak over de aanhouding van de verdachte brandstichters. 'Dit wil je niet in je stad, onder geen enkel beding.'

Onrustig op de bank

Na afloop van de brand heerste er 'een bepaalde mate van angst' bij de winkeliers in de binnenstad, zegt Kenter. 'Je zit 's avonds niet zo lekker op de bank als je thuiskomt. Voor hetzelfde geld gaat er weer iets in de brand.'

Dat er maar twee panden verloren gingen, is volgens Kenter een wonder. 'Dit had de halve binnenstad kunnen kosten. Daar moet je toch niet aan denken?' De meeste panden zijn relatief oud en hebben houten binnenwerk. 'Dus ze branden goed.'

'Flinke straf'

De situatie rond de brand herinnerde de ondernemers aan enkele jaren geleden. Toen had de binnenstad 'terreur van een pyromeen', aldus Kenter. 'Dit is niet leuk, absoluut niet.'

Voor betrokkenheid bij brandstichting zijn een vrouw uit Onstwedde en een man uit Oude Pekela aangehouden. 'Hopelijk komt er nu snel duidelijkheid', zegt Kenter. 'En als ze schuldig zijn, dan hoop ik op een flinke straf.'

