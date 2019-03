Nieuwe bestuurder moet rust brengen in basisscholenconflict

Jan Paul ten Brink is de nieuwe interim bestuurder van scholenstichting OPOS in Midden-Groningen. De stichting gaat al maanden gebukt onder een bestuurscrisis. Ten Brink moet het onderlinge vertrouwen binnen de stichting herstellen.

De aanstelling komt een dag nadat een grote meerderheid van de OPOS-medewerkers het vertrouwen opgezegde in het bestuur. Een manifest werd door tachtig procent van leerkrachten, directeuren en ondersteunend personeel ondertekend.

Geen onbekende

Ten Brink is geen onbekende in onderwijsland. Hij is naast zijn functie bij OPOS ook bestuursmanager bij een scholenstichting in Papendrecht. Daarvoor werkte hij voor OPRON, de scholenstichting die verantwoordelijk is voor basisonderwijs in de voormalige gemeente Menterwolde, Stadskanaal en Veendam. De sluiting van de Westerschool in Stadskanaal kwam hem op kritiek te staan van de Knoalster gemeenteraad.

De komende maand gaat Ten Brink zich verdiepen in alles wat er speelt binnen OPOS. 'Ik ga met veel mensen spreken, zowel sleutelfunctionarissen als mensen erbuiten. Dan volgt een rapportage en een plan van aanpak.'

Vertrek directeuren

Ook de Springplank in Siddeburen heeft na het opstappen van schooldirecteur Allard Bloem, vorige maand, geen directeur. De Kinderboom in Slochteren en De Ruitenvelder in Froombosch hebben vanaf 1 mei geen directeur meer. Schooldirecteur Loes Koning stapte als gevolg van de bestuurscrisis op.

De nieuwe bestuurder hoopt dat 'de verhoudingen snel normaliseren'. Hij doet daarom in een voorstelbrief aan alle medewerkers en ouders een beroep en vraag om een 'constructieve bijdrage'.

Ook de Raad van Toezicht moet in de ogen van Ten Brink weer terug in de 'normale positie'. Volgens Ten Brink is die door de bestuurscrisis 'teveel in een bestuurspositie' gekomen.



Die bestuurscrisis begon vorig jaar, toen bestuurder Hester van Gorkum één van haar basisschooldirecteuren schorste. In de weken erop escaleerde het conflict en zegden meerdere basisscholen het vertrouwen in Van Gorkum op. Ook stapten twee basisschooldirecteur op. Begin februari ontstond er een onhoudbare situatie, waarbij Van Gorkum zich in eerste instantie ziek meldde, maar vijf dagen later opstapte. Een nieuw ingevlogen interimbestuurder vertrok na drie dagen, toen bleek dat het werk 'onverenigbaar' was met een andere functie in het onderwijs. Die bestuurscrisis begon vorig jaar, toen bestuurder Hester van Gorkum één van haar basisschooldirecteuren schorste. In de weken erop escaleerde het conflict en zegden meerdere basisscholen het vertrouwen in Van Gorkum op. Ook stapten twee basisschooldirecteur op. Begin februari ontstond er een onhoudbare situatie, waarbij Van Gorkum zich in eerste instantie ziek meldde, maar vijf dagen later opstapte. Een nieuw ingevlogen interimbestuurder vertrok na drie dagen, toen bleek dat het werk 'onverenigbaar' was met een andere functie in het onderwijs. Stichting OPOS is opgericht in 2008 en verzorgt openbaar onderwijs in de gemeente Midden-Groningen. Er vallen zeven scholen onder de stichting: De Springplank (Siddeburen), De Meent (Schildwolde), Meerovers (Meerstad), Kinderboom (Slochteren), Ruitenvelder (Froombosch), Oetkomst (Kolham) en Driespan (Harkstede)

Lees ook:



- Medewerkers scholenstichting OPOS zeggen vertrouwen op in Raad van Toezicht

- Raad Stadskanaal: houd Westerschool nog minstens een jaar open