Ruzie tussen landbouwbeurzen zorgt voor verwarring

De grote landbouwvakbeurs die om het jaar wordt gehouden in Assen, verhuist niet naar Groningen. Dat stelt Fedecom, de organisatie die beurs in 2017 in Assen (mede) organiseerde.

Verwarring alom, want donderdag stuurde AST Expo, de club die de Landbouw Vakbeurs tot 2017 organiseerde, een persbericht over de verhuizing van de beurs van de Expo Hal in Assen naar Martiniplaza in Groningen.

Conflict

Dat zou nodig zijn omdat er in Assen niet meer kan worden uitgebreid, omdat er daar onvoldoende parkeergelegenheid is en omdat er in Martiniplaza gelijktijdig met de beurs ook congressen, presentaties en excursies kunnen plaatsvinden.

In werkelijkheid blijkt er geen sprake van een verhuizing, maar van de organisatie van nóg een landbouwbeurs. Dat is het gevolg van een conflict tussen Fedecom en AST Expo.

Huurachterstand

Dat zit zo: AST Expo is het bedrijf van Gerard Stamsnijder, die de Landbouw Vakbeurs in Assen vanaf 2007 organiseerde. In 2017 was hij ook bezig met de organisatie, maar kwam hij in de problemen door een huurachterstand voor de hal die eigendom is van het concern Libéma. Het ging naar verluidt om een bedrag van meer dan een miljoen euro.

De markt wordt niet in één keer groter, dus dat wordt een confrontatie Willem Bierema - Fedecom

Daarmee zag Fedecom de beurs in gevaar komen. Fedecom is de overkoepelende organisatie van fabrikanten, importeurs en dealers van landbouwmachines. 'Veel van onze leden hadden al betaald om op die beurs te mogen staan', zegt Willem Bierema van Fedecom. 'Daarom hebben wij toen in samenspraak met Libéma besloten de organisatie over te nemen. De exposanten hebben uiteindelijk niets van de problemen gemerkt.'

Andere naam

Omdat er bij Fedecom en Libéma geen vertrouwen meer is in Gerard Stamsnijder en AST Expo gaan beiden nu zonder deze partij verder met een landbouwbeurs onder de naam Agro Techniek Assen. Die andere naam is nodig omdat de titel Landbouw Vakbeurs Assen eigendom is van Gerard Stamsnijder.

Teveel?

AST Expo besloot daarop een beurs in MartiniPlaza te organiseren. Maar zijn twee landbouwbeurzen vlak bij elkaar binnen een maand tijd niet teveel van het goede?

Bierema: 'De markt wordt niet in één keer groter, dus dat wordt een confrontatie. Stamsnijder: 'Als Fedecom denkt zijn leden hiermee een dienst te bewijzen dan moeten ze dat doen. Het is uiteindelijk toch een kwestie van geld.'

