Hartpatiënt zamelt geld in voor AED in Wildervank

Erik Meijer (31) uit Wildervank is geboren met een hartafwijking: een vernauwde hartklep. Hij weet als geen ander hoe belangrijk een gezond hart is. Daarom zamelt hij geld in voor een AED.

'Er is in de buurt geen AED die 24/7 beschikbaar is', legt Erik uit. Ongeveer twee weken geleden zette hij daarom de crowdfundingsactie op. Met succes: tot nu toe is er 2.450 euro opgehaald. Dat betekent dat er nog 285 euro ingezameld moet worden. 'Het laatste geld is al toegezegd', zegt Erik. 'De AED komt er dus sowieso.'

Bekijk hier het verhaal van Erik Meijer:



Onzeker begin

'De eerste maanden waren heel onzeker', vertelt de moeder van Erik, Tiny Meijer. Ze kijkt door het boek met de babyfoto's van Erik. 'In het begin was niet bekend wat er precies met Erik aan de hand was, maar dat het slecht met hem ging dat is een feit. Hij groeide nauwelijks. Het was een vervelende en emotionele periode.'

Na een aantal maanden werd bekend dat het om een vernauwde hartklep ging. 'Het was voor mij een opluchting. Toen wist ik wat er aan de hand was', zegt moeders.

Tikkende hartklep

Inmiddels heeft Erik Meijer een nieuwe hartklep. Deze is mechanisch en hoor je soms tikken. 'Vooral als ik een beetje zenuwachtig word, dan kun je hem wel horen', grapt Erik.

Ondanks deze 'nieuwe' hartklep moet Erik wel dingen laten. 'Voor de operatie heb ik twee keer de 4 Mijl gelopen en twee keer de run van Martenshoek. Dat kan nu niet meer, omdat het te belastend is voor het hart. Dat vind ik heel jammer', aldus Erik.

Sinds de operatie maakt de moeder van Erik zich geen zorgen meer. 'Het hart blijft het wel doen. En als het toch misgaat, dan hebben we een mooie AED aan de muur hangen. Daar kunnen we dan levens mee redden', zegt Tiny Meijer.