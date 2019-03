Drugsdealer krijgt cel in plaats van broodjeszaak

De man liep tijdens een verkeerscontrole tegen de lamp. Het aroma van hennep kwam de agenten tegemoet. De man had naast hennep ook harddrugs in zijn wagen. Thuis vonden de agenten nog een voorraad hard- en softdrugs.

50.000 euro

De man heeft volgens de rechter bijna 50.000 euro verdiend met drugshandel. Dit geld moet hij aan de staat betalen.

Tegen de man was vijftien maanden cel geëist. De straf valt lager uit, omdat de rechter alleen handel in softdrugs bewezen vindt. Maar dan is de Stadjer er nog niet. Hij had ook nog een celstraf van acht maanden op de lat staan vanwege een eerdere veroordeling. Die moet hij eveneens uitzitten.