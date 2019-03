Anderhalf jaar cel voor Stadjer die over man heen plaste

Een Stadjer die een man tegen de grond sloeg en daarna over hem heen plaste, krijgt anderhalf jaar cel. Daarvan is een jaar voorwaardelijk. De man stond terecht voor meerdere geweldsincidenten en diefstallen.

Zo sloeg de 23-jarige Stadjer in Lageland een man zijn caravan uit Het slachtoffer liep een breuk in zijn kaak op. Verder stal hij in totaal tweehonderd pakken koffie.

De man moet zich van de rechter zo snel mogelijk laten opnemen. Hij heeft een drank- en drugsprobleem.

