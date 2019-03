Stripmuseum in Groningen zaterdag voor het laatst open

Het Nederlands Stripmuseum in Groningen is zaterdag voor de allerlaatste keer geopend en daarom mag iedereen gratis naar binnen.

Het museum huisvestte bijna vijftien jaar lang een grote vaste collectie en meer dan tachtig exposities over de Nederlandse strip. Populaire tentoonstellingen waren onder meer Marten Toonder, een heer van stand (2005), Nederland volgens Sigmund (2009) en Donald Duck weekblad 60 jaar (2012). Jaarlijks kwamen er ruim 20.000 bezoekers naar het museum aan de Westerhaven.

'We kijken met een beetje weemoed terug op de afgelopen vijftien jaar, want we hebben mooie dingen gedaan in dit pand', legt directeur Victor Boswijk van het Stripmuseum uit. 'De functie en aandacht voor het beeldverhaal is de afgelopen jaren wat verschoven. we kijken veel meer naar beeldschermen en kijken naar minder naar plaatjes', aldus Boswijk.

Tijdperk niet voorbij

Toch denkt hij niet dat het tijdperk van striptekenaars voorbij is. 'D'r zullen altijd mensen blijven tekenen en tekeningen geven een ander beeld dan iets wat op een beeldscherm te zien is.'

Minder mankracht

Nadat exploitant Libéma er in 2014 mee stopte, ging het Stripmuseum zelfstandig verder, met aangepaste openingstijden en minder mankracht. Het museum had een omvangrijke vaste collectie met origineel werk van Nederlandse stripmakers als Marten Toonder, Martin Lodewijk, Henk Kuipers, Jan Kruis, Hanco Kolk en Peter de Wit.

Storyworld

Eind dit jaar keert het museum terug in een nieuw jasje als Storyworld. Dat nieuwe museum richt zich in het algemeen op 'vertellen met beeld' en zal ook aandacht hebben voor buitenlandse strips, animatie en games. Storyworld wordt gevestigd in cultuurhuis Groninger Forum