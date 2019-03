Leekster Eagles kan voorsprong niet vasthouden in restant

Inzet: Met drie spelers een 5-4 voorsprong in het restant van de wedstrijd tegen Het Vennewater over de streep trekken. Maar alle plannen ten spijt, de gelijkmaker van de Noord-Hollanders viel al na 18 seconden.

Erolind Derguti kreeg met nog maar een paar seconden een levensgrote kans op 6-5. Zijn poging van dichtbij ging hoog over. Leekster Eagles verspeelde twee punten in race om de tweede plaats in de Eerste Divisie.