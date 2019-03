Nieuwe fabriek voor brandwerend karton in Middelstum

Als de fabriek goed gaat lopen, worden er naar verwachting twintig nieuwe banen gecreëerd.

Volledig recyclebaar

Cellx heeft een nieuw productieproces ontwikkeld, waarmee karton brandwerend en verstevigd wordt. Het nieuwe materiaal is licht, sterk en volledig recyclebaar. 'De toepassingen zijn bijna oneindig', aldus Jan-Joris van Dijk, die samen met Henk Gijzen de directie vormt van

1000 graden

De brandwerende panelen van karton zijn voor allerlei toepassingen geschikt: de stand- en interieurbouw, brandwerende deuren, plafionds en brandveilige verpakkingen. 'Zelfs bij een temperatuur van 1000 graden houdt het materiaal zich goed', aldus Gijzen.

De geschiedenis van Cellx begint in 2016, toen Lode Bruins - de uitvinder van Cellx - een vluchtelingenhuisje van karton ontwierp. Om het huisje brandveilig te maken experimenteerde hij met golfkarton. Bruins ontdekte dat karton brandwerend en sterker werd met een zelf gemaakte vloeistof.

Gedeputeerde Patrick Brouns is blij met de komst van het bedrijf. 'In Groningen willen we meer banen scheppen in de groene industrie. De productie van brandwerend, licht en recyclebaar karton pas daar goed bij', aldus Brouns.