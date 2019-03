Vrouwen Drs. Vijfje bereiken finale KNVB-beker

De studentes van zaalvoetbalvereniging Drs. Vijfje uit Groningen hebben vrijdagavond de finale van de KNVB-beker behaald. In de halve finale versloegen ze na strafschoppen de vrouwen van Drachtster Boys.

Bij rust stond het 0-1 voor de Friezinnen. In de tweede helft maakte Drs. Vijfje de gelijkmaker. Zowel in de rest van de tweede helft als in de verlenging werd er niet meer gescoord.

Penaltyserie

De penaltyserie moest daarom uitkomst bieden. Bij de eerste strafschop schoten de Drachtster Boys meteen op de paal. In het vervolg van de serie werden geen fouten meer gemaakt, waardoor de Groninger studentes in de landelijke bekerfinale staan.

Daarin moeten ze het opnemen tegen OS Lusitanos uit Amsterdam, dat in de andere halve finale regerend bekerkampioen KTP Nieuw-Roden met 1-4 versloeg.

Finale in Rotterdam

De finale wordt gespeeld op zaterdag 20 april in het Topsportcentrum in Rotterdam. Er wordt afgetrapt om 17.00 uur.