Donar speelt zich warm in Den Helder

Tot 15-14 kon Den Helder goed mekomen met de Groningers. In de rust was het verschil negentien punten. Vooral Thomas Koenis was goed op dreef. Hij maakte 23 punten en pakte in totaal elf rebounds. Jason Dourisseau schoot 14 punten bijeen. Alle spelers kwamen in actie.

Donar staat op de vierde plaats met 32 punten uit 23 duels.





