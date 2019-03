Lees terug: Bel Hassani beslist spektakelstuk in Gronings voordeel

Doan in duel met Christian Kum van VVV (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

FC Groningen heeft de 3-2 tegen VVV-Venlo over de streep weten te trekken. Mahi benutte twee penalty's, Post scoorde met een fantastisch afstandsschot namens de gasten.

Mlapa maakte vlak na rust de gelijkmaker, Bel Hassani maakte de winnende en Doan kreeg in de slotfase nog rood (twee keer geel) na een onnodige overtreding op Post. Na een enerverend duel blijven de punten in Groningen. Lees het wedstrijdverloop terug via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Doan, Reis, Bruns, Bel Hassani; Mahi en Sierhuis.

VVV-Venlo (4-3-3)

Unnerstall; Rutten, Röseler, Van Bruggen, Kum; Seuntjens, Post, Van Ooijen; Opoku, Mlapa, Joosten.

Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük

#grovvv