Lopsters vanaf deze zomer naar drie nieuwe, bevingsbestendige kindcentra

Je kunt je natte sokken niet meer over de verwarming leggen. Maar dat is misschien ook wel het enige nadeel van de drie nieuwe kindcentra, die in Loppersum, Middelstum en Stedum verrijzen.

De gebouwen zijn aardbevingsbestendig, duurzaam en gericht op de toekomst. Er kan bijvoorbeeld snel een lokaal bij (of af). En helaas voor die sokken: ze krijgen alle drie vloerverwarming met bronwarmte.

Afdakje

Gemeenteraadsleden van Loppersum namen afgelopen weekend een kijkje bij de bouw van de nieuwe kindcentra. Dat gaat snel. Als alles volgens planning verloopt, kunnen kinderen al voor of vlak na de zomervakantie les krijgen in hun nieuwe school.

'Vorige maand had ik het idee dat ik nog onder een afdakje stond', zegt onderwijs-wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks). 'Nu staan we echt in een gebouw en is het nog maar een kwestie van weken voor de kinderen erin kunnen.'

Het nieuwe kindcentrum van Loppersum is als eerste klaar. Over zes weken wordt het gebouw opgeleverd. In de meivakantie kunnen openbare basisschool Prinses Beatrix, christelijke basisschool Roemte en kinderopvang Kids2B erin.

Het gebouw heeft in het midden een imposant leerplein, dat ook voor toneel en activiteiten kan worden gebruikt.

Geen hek omheen

Na Loppersum is Middelstum aan de beurt. Het kindcentrum staat op de oude plek van de mavo, wat in het begin voor wat weerstand zorgde in het dorp. Maar dit is volgens Schollema de meest logische locatie.

'Het voelt voor veel mensen bijna automatisch als een plek waar een school staat. Het wordt een nieuwe openbare ruimte waar geen hek omheen komt, zodat kinderen hier altijd kunnen spelen.'

Bij aardbeving blijven zitten

Het gebouw laat goed zien dat het bestand is tegen (zware) aardbevingen. In het hele gebouw zitten dikke, schuine pilaren van staal. Daardoor kan de constructie tijdens trillingen meebewegen, waardoor er nauwelijks schade ontstaat. Ook zit er meer staal in de fundering.

Resultaat zien

CDA-raadslid Arend Laning is ook enthousiast: 'Het is mooi om te zien waar het geld nu terechtkomt. Normaal zie je niet waar al die miljoenen echt naartoe gaan. Hier kun je gelijk resultaat zien.'

Onderwijs-minster Arie Slob (ChristenUnie) gaat maandagmiddag de raad achterna. Hij krijgt een rondleiding door het nieuwe kindcentrum van Loppersum.

Met de versterking van andere scholen en de nieuwbouw van alle nieuwe kindcentra in de gemeente Loppersum is ongeveer 17,2 miljoen euro gemoeid.

