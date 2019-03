Supporters FC Groningen balen van RvC: 'Voelen ons niet serieus genomen'

Vrijdag zou de werkgroep horen wanneer er een inhoudelijke reactie zou komen op hun plannen. 'Maar de Raad van Commissarissen heeft nu gezegd dat er pas eind maart een reactie komt en dat vinden we veel te lang duren', zegt John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging.

Samenwerking

De werkgroep 'Ons FC Groningen' is een samenwerking van de Supportersvereniging FC Groningen, Rollyside, Ultras Cruoninga, Supporterscollectief en de Z-Side.

Vorige week hebben de supporters in een gesprek met de Raad van Commissarissen en het stichtingsbestuur nogmaals uitgelegd waarom ze onder meer een gekozen supporter in de Raad van Commissarissen willen. Tevens willen de supporters een Manager Supporterszaken.

Door de veranderingen binnen de club vinden de supporters dit hét moment om aanpassingen binnen de organisatie door te voeren.

Supportersbeleid

Uit het onlangs verschenen rapport van de supporters blijkt onder meer dat de club de laatste jaren veel supporters verliest en financieel onder druk staat.

'Dat komt niet alleen door de mindere sportieve resultaten, maar ook door de binding met de club', valt in het rapport te lezen. 'We willen dan ook graag samen met de club een 'supportersbeleid', opstellen waarmee de club de komende jaren aan de slag gaat om de supporters terug te winnen en te verbinden', zeggen de supporters in een brief die zaterdag op hun website is verschenen.

'Kijk bijvoorbeeld eens naar NAC. Daar gaat het sportief verschrikkelijk, maar de hut zit wel vol', zegt John de Jonge. 'Daar is al jaren een clubraad met een afgevaardigde in de raad van commissarissen en zo zijn er veel meer voorbeelden.'

Acties

De supporters voelen zich niet meer serieus genomen en beraden zich op acties. 'Het duurt nu al maanden voordat we een inhoudelijke reactie krijgen. Ze schuiven het continu voor zich uit', zegt De Jonge.

'Elke keer blijft een echte reactie uit en wordt het weer naar voren geschoven. Daar zijn we nu klaar mee. We willen zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie en anders gaan we ons beraden op acties', aldus De Jonge.

Arie Wink, voorzitter van de Raad van Commissarissen, was niet bereikbaar voor commentaar.

