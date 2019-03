Coen Vermeltfoort wint Ronde van Groningen

Wielrenner Coen Vermeltfoort heeft zaterdag in Uithuizermeeden de Ronde van Groningen gewonnen. De renner van de Alecto-ploeg kwam alleen over de finish.

Vermeltfoort reed de laatste twintig kilometer alleen op kop en niemand van de achtervolgers slaagde er in om hem te achterhalen.

'Soms moet je eens iets proberen', zegt Vermeltfoort, nadat hij solo over de finish kwam. Of er veel lef voor nodig is om er alleen vandoor te gaan, durft de wielrenner niet te zeggen. 'Een kwestie van doen, en natuurlijk een beetje hoop houden', zegt hij.

Toen Vermeltfoort bij de tweede wielergroep een mogelijkheid kreeg om te ontsnappen, greep hij zijn kans. 'En dan weet je: het is alles of niets. Maar onze ploeg hield controle, we hebben super gereden.

Tweede zege

Het was al de tweede zege van de Alecto-renner, die vorige week ook al de klassieker de Ster van Zwolle op zijn naam schreef.

De tweede plaats in de Ronde van Groningen was voor Jordi Meeus. Arvid de Kleijn werd derde.