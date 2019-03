Waar is de mol? Laat het weten via het mollenmeldpunt

De Nationale Tuinvogeltelling kenden we al wel, maar dit weekend kun je ook voor het eerst officieel mollen tellen. Omdat de harige zoogdiertjes zich vooral onder de grond verschuilen, telt het ook als je een molshoop tegenkomt.

De Nationale Mollentelling is een initiatief van de Zoogdiervereniging en Vroege Vogels, een televisieprogramma van BNNVARA over natuur en milieu.

Mollenmeldpunt

Molshopen vallen vaak op in weilanden, parken en tuinen, maar kunnen ook verscholen liggen in het bos. Waar mollen zich bevinden, hangt sterk af van waar ze voedsel kunnen vinden.

Wie op zaterdag 2 en zondag 3 maart mollen of molshopen in onze provincie ziet, kan dit doorgeven via een speciaal mollenmeldpunt.