Lycurgus-coach Arjan Taaij maakt zich geen zorgen

De Groningers raakten door de nederlaag de koppositie in de kampioenspoule kwijt. 'Natuurlijk balen we van de nederlaag', legt Taaij uit. 'Maar ik maak me nog geen zorgen. We gaan deze week weer hard trainen en zullen er alles aan doen om eerste of tweede in de poule te worden.' De eerste twee ploegen in de kampioenspoule mogen strijden om de landstitel, die nu nog in handen is van de ploeg uit Groningen.

Focus op woensdag

Komende woensdag staat de volgende wedstrijd al weer op het programma. Lycurgus neemt het dan op tegen Sliedrecht Sport, dat door een 3-0 zege op Taurus de koppositie overnam van Lycurgus. 'We kunnen niet te lang stil staan bij de nederlaag. De knop moet snel om. We hebben deze wedstrijd zojuist nabesproken. Misschien dat we d'r maandag nog een paar woorden aanvuil maken, maar daarna na moet de focus op de wedstrijd van woensdag', aldus Taaij.

De wedstrijd tegen Sliedrecht Sport wordt gespeeld in het Sportcentrum van het Alfa College in Groningen en begint om 19.00 uur.