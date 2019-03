In een sloot langs de N360 bij Delfzijl is zondagmorgen een rolstoel gevonden. Dat leidde tot groot alarm.

De brandweer werd ingeschakeld om de sloot uit te kammen op zoek naar eventuele slachtoffers. Maar bij die zoekactie werd niemand aangetroffen.

Hoe de rolstoel in de sloot is beland, is niet bekend. De politie heeft de rolstoel meegenomen.