Warming up: FC Groningen - VVV-Venlo

De vorm: FC Groningen

Na de winterstop gaat het nog altijd uitstekend met FC Groningen. De ploeg van Danny Buijs pakte al dertien punten uit de eerste zes wedstrijden. Voor de winterstop zonder de 'nieuwe' mannen zakte Groningen af en toe ver weg. Daar is na de winter veel minder sprake van. De verdediging staat als een huis en van die eerste zes wedstrijden hield Groningen maar liefst drie keer de nul.

De laatste wedstrijden is het scoren wat lastiger voor Groningen geworden. Elke wedstrijd is er zeker een aantal honderd procent kansen te noteren, maar het afmaken is een ander verhaal. Tegen Feyenoord was Van Beek de doelpuntenmaker voor Groningen en tegen NAC werd niet gescoord. Wat dat betreft is er dus een beetje werk aan de winkel.

Bij Groningen ontbreekt Samir Memisevic. De man, die na de winterstop een uitstekend blok met Ludovit Reis vormt voor de verdediging sukkelt al langer met een blessure, en hij moet nu dus de wedstrijd tegen VVV missen.



De vorm: VVV-Venlo

VVV pakte na de winterstop slechts zes punten, waar Groningen zoals eerder vermeld er al dertien wist te pakken. Daardoor staan beide ploegen erg dicht bij elkaar op de ranglijst. Slechts één puntje is het verschil nog in het voordeel van de Limburgers.

Vorige week verloor de ploeg van Maurice Steijn verdediger Jerold Promes die zijn knieschijf brak en daardoor de rest van het seizoen is uitgeschakeld. VVV werkt met een begroting van slechts zeven miljoen euro en is daarmee samen met Emmen, Fortuna Sittard en Excelsior één van de clubs die niet zo veel te besteden heeft. De achtste plaats is dan ook een keurige prestatie.



Waar moeten we op letten?

Doelpunten van spelers van FC Groningen. Mimoun Mahi scoorde bijvoorbeeld nog niet na de winterstop. De aanvaller die altijd keihard werkt en altijd goed is voor ongeveer tien kilometer rennen, is weer toe aan een doelpunt. Voor de winterstop scoorde hij nog vijf keer en hij zal daar graag meer goals aan toevoegen.

Het middenveld ziet er vanmiddag door de absentie van Memisevic ook anders uit. De verwachting is dat Bruns een linie terugzakt en Bel Hassani aan de linkerkant komt te spelen. Lukt het bijvoorbeeld voor Reis om met een andere 'partner in crime' ook zo uit te blinken zoals hij elke wedstrijd na de winterstop tot nu toe doet?



Historie

FC Groningen en VVV stonden in Groningen twaalf keer tegenover elkaar voor een wedstrijd in de eredivisie. Zes keer won Groningen, drie keer werd het gelijk en drie keer gingen de gasten er met de volle buit vandoor.



Blessures en schorsingen

Warmerdam, Memisevic (blessure)



Opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Reis, Bruns, Bel Hassani, Doan; Sierhuis en Mahi.