Premier Rutte zegt wel eens wakker te liggen van de aardbevingen

Premier Rutte zei zondag tijdens zijn bezoek aan de stad Groningen af en toe wakker te liggen van de aardbevingen in Groningen. 'Het aardbevingsdossier en de nasleep van de ramp met de MH17 zijn de ergste dingen in mijn werk', aldus de premier.

Volgens de minister-president wordt er hard gewerkt om het vertrouwen in de politiek te herstellen. 'Dat kost tijd e we zijn d'r nog lang niet, maar we moeten vooral niets nieuws beloven.'

Rutte is in Groningen om samen met zijn partijgenoten van de VVD campagne te voeren voor de komende Provinciale Statenverkiezingen.

Noodklok

Tijdens het bezoek op de Vismarkt werd er ook geprotesteerd en werd de noodklok geluid. De premier zei de woede van de Groninger goed te begrijpen. 'Ik zou ook kwaad zijn op de politiek.'

Weinig vertrouwen

Een van de actievoerder op de Vismarkt was Albert Heidekamp uit Appingedam. Hij heeft weinig vertrouwen meer in de politiek. ' Laten ze eerst maar eens aantonen, dat ze menen wat ze zeggen. Ik snap ook niet zo goed wat Rutte hier doet. Hij moet voor ons in Den Haag aan de slag' , aldus Heidekamp.