Gloednieuw stationsgebied Delfzijl alweer vernield

Bouwvakkers legden afgelopen week nog de laatste hand aan het nieuwe stationsgebied bij Delfzijl. In de nacht van zaterdag op zondag is het alweer vernield.

Vandalen trokken tientallen planten uit de nieuwe perkjes en gooiden ze over het busstation.



Jammer

'Dit is niet normaal', zegt Remko Borkhuis, eigenaar van een slagerij in de havenstad. 'Het is zo jammer. Dit stukje Delfzijl begon er net mooi uit te zien.'

Ook de ondernemersvereniging is boos: 'Dit is niét te tolereren. Wij zijn blij met de mooie ontwikkelingen in en rond het centrum, en dat willen we zo houden.'



Opruimen

Een groep ondernemers gaat daarom zondagmiddag het gebied opruimen. Ook omwonenden hebben al een deel van de troep opgeruimd.

Wie er achter de vernielingen zit, is niet bekend.