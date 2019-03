RUN wordt verspreid over twee dagen

De RUN in Winschoten wordt dit jaar verspreid over twee dagen. Het hardloopevenement gaat op vrijdag 13 september van start met de Lutje Run en daarna een FunRUN. Start en finish van deze lopen zijn op het Marktplein in de Molenstad.

Zaterdag 14 september is de wedstrijddag met afstanden van 100 en 50 kilometer en de 10 x 10 estaffte. Start en finish op deze dag is op de Stikkerlaan.

Op vrijdag is dus de eerste editie van de FunRUN over 5 kilometer. Rennen, wandelen, Nordic Walking. Alles is toegestaan. De loop gaat over twee ronden, maar wie er geen twee kan lopen mag uitstappen.