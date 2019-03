'Vaantje' treft enthousiaste voetballertjes in Veendam

Gerarld Vanenburg doet de handen voor de ogen. 'Oh, we staan achter roept hij.' Dat 'Vaantje' technisch nog altijd zeer begaafd is kunnen de kinderen van de Voetbalacademie Parkstad met eigen ogen zien.

Zo'n honderd voetballertjes hebben zich aangemeld voor de clinic van de middenvelder, die in 1988 Europees Kampioen werd met het Nederlands Elftal. In hetzelfde jaar won hij de Europa Cup 1 met PSV. Hij heeft het graag voor over. 'Ik vind het nog altijd leuk om met voetballen bezig te zijn. En hier vinden de kinderen het ook leuk. Nederland is in pricipe klein, dus je bent er zo.' zegt Vanenburg. Hij heeft de eerste sessie van ruim een uur net opzitten.

Genieten

De kinderen genieten. Af en toe pikt Vanenburg er eentje uit om bij te sturen. 'Die voet moet iets verder langs de bal en dan ga je met je andere voet daarheen.' Zijn gedrevenheid slaat over op de voetballers in spé. 'Als je 'Vaantje' zegt, weet iedereen waarover je het hebt. Ik kan echt genieten als ik oude beelden terug zie.' vertelt Ferdi Görgülü. Hij is trainer en oprichter van de Voetbalacademie. De voetbalschool in Veendam bestaat ruim een jaar. De komst van de behendige dribbelaar is tot nu het hoogtepunt.

Terwijl de tweede groep voetballers zich meldt, deelt Vanenburg certificaten uit aan de jongsten. En hij belooft nog een keer terug te komen. 'Hebben we nu wat dingetjes die jullie thuis kunnen oefenen?' Ja is het antwoord. 'En gaan we dat ook doen?' Ook dan klinkt een luidkeels 'ja'.