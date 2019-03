FC Groningen verslaat in tumultueus duel VVV en stijgt naar de achtste plaats

FC Groningen is dankzij een 3-2 overwinning tegen VVV-Venlo gestegen naar de achtste plaats in de eredivisie. De groen-witten benutten via Mahi twee strafschoppen, Rutten kreeg rood namens de gasten en een wereldgoal van Post was niet voldoende voor de gasten.

Bij rust was het 2-1 en na de onderbreking meteen weer gelijk na geklungel achterin bij de FC waarvan Mlapa profiteerde. Bel Hassani schoot vervolgens in de 64e minuut de beslissende treffer tegen de touwen. Groningen verzamelde inmiddels 31 punten uit 24 duels.

Rood Doan

De thuisploeg hielp in de slotfase meerdere grote kansen om zeep. Invaller El Hankouri en Sierhuis hadden hun vizier niet op scherp staan om het vroegtijdig definitief af te maken. In de slotfase kreeg Doan zijn tweede gele kaart na een onnodig harde overtreding op Post en moest ook van het veld. Zo eindigden beide ploegen met tien spelers.

Tumult

De eerste helft verliep uitermate tumultueus. Post zette VVV in de twintigste minuut met een wereldgoal op voorsprong door uit te halen vanaf de rand van het doelgebied. Hieraan ging een onbeholpen actie van Chabot vooraf die volledig onnodig een corner weggaf.

Gelijke hoogte

Groningen kwam vier minuten later op gelijke hoogte. Van Ooijen stak in het strafschopgebied onnodig zijn arm uit en scheidsrechter Gözübüyük wees naar de stip. De VAR keek er nog naar, maar gaf ook zijn fiat. Mahi verschalkte vervolgens Unnerstall.

Rode kaart

Tien minuten voor de pauze kwam VVV met tien man te staan. Rutten ging te hard door op de enkel van Handwerker en Gözübüyük trok meteen geel. De VAR meldde zich vervolgens, de arbiter ging naar de beelden kijken en oordeelde op basis daarvan dat de actie van de VVV-verdediger met rood bestraft diende te worden.

Penalty

De gasten dus verder met tien man en vijf minuten voor rust kwam FC Groningen op voorsprong door wederom een penalty. Dit keer zonder controverse, want Mlapa trok Handwerker duidelijk zichtbaar tegen de grond. Mahi koos dit keer de andere hoek en liet Unnerstall opnieuw vissen.

Explosief

De tweede helft begon net zo explosief. Bruns kopte de bal verkeerd terug en Mlapa profiteerde optimaal met een bekeken schuiver langs Padt: 2-2. Groningen was even aangeslagen, maar de uithaal met links van Bel Hassani was genoeg om de drie punten in Groningen te houden.

Uit tegen Utrecht

Aanstaande vrijdag komt de ploeg van coach Danny Buijs alweer in actie. Dan staat de uitwedstrijd tegen FC Utrecht op het programma. Bij FC Groningen ontbreekt dan in ieder geval Ritsu Doan, die geschorst is voor het duel in de Domstad na zijn rode kaart.

