Expeditie Grunnen met Mark Rutte en Grunneger kouk

Minister-president Mark Rutte is in Groningen om campagne te voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Onder het genot van Grunneger kouk en een kopje koffie voelt presentatrice Leonie Albers hem aan de tand.

Het sneeuwt confetti in Kloosterburen tijdens de carnavalsoptocht! Maar door de vele regen blijft het overal plakken. Ook op de camera van Expeditie Grunnen. Wie ook meeloopt in de optocht is Joyce Kranenborg, ook regelmatig in het busje te zien.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Hondenshow in Groningen

- Cold Classic Car Experience vertrekt vanaf de Grote Markt

- Wie woont er toch in die mooie boerderij in Ranum?

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

