Bel Hassani over winnende goal: 'Niets bijzonders, wel superbelangrijk'

Iliass Bel Hassani werd matchwinner namens FC Groningen in het duel tegen VVV-Venlo (3-2). 'Heerlijk dat het dan meteen de beslissende is en dit samen met de supporters te beleven.'

De doelpuntenmaker wist nog net hoe het was om te juichen. 'Dat ik hier weer van heb mogen proeven, dat voelt geweldig. Ik had met een vriend afgesproken dat als ik zou scoren, het met hem zou 'vieren'. Vandaar mijn juichen na het doelpunt.'

Sleutelmoment

Sleutelmoment in de wedstrijd was de wissel van Bruns. Hierdoor ging Bel Hassani centraler spelen naast Reis. Hij kwam zo meer aan de bal en wist het spel te verdelen. 'Toevallig heb ik hierover afgelopen week nog een evaluatie gehad met de trainer', lichtte de aanvallende middenvelder toe.

Favoriete positie

'In dat gesprek liet ik blijken dat mijn favoriete positie linkshalf is, maar ik wil spelen waar de trainer mij ook neerzet. Op deze plek krijg ik wel meer de bal, ik hoop dat de trainer dit meeneemt. Over zijn winnende treffer was Bel Hassani kort en krachtig. 'Ik kreeg de bal van Mahi en haalde uit. Niets bijzonders, wel superbelangrijk.'

Mahi belangrijk

Mimoun Mahi was beslissend namens FC Groningen met twee benutte strafschoppen en een assist op de winnende goal van Bel Hassani. 'Na de rode kaart van Rutten had ik gevoel dat het goed zou komen, maar we laten hun te lang in de wedstrijd.'

Goede wissel

Mahi was het eens met het feit dat het spel van Groningen echt vooruitging toen Bel Hassani wat centraler ging spelen en Mo El Hankouri aan de linkerkant. 'Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat was wel een sleutelmoment in de wedstrijd. Zo kwam Bel Hassani op zijn favoriete positie te spelen zodat hij makkelijk en rustig vooruit kon voetballen.'

Wissel

Trainer Danny Buijs had gezien dat zijn elftal echt begon te draaien toen Bel Hassani op de plek van de ongelukkig spelende Bruns kwam te staan en El Hankouri inviel. 'Ik vond dat Bel Hassani goed in de wedstrijd zat en Thomas minder. Daarom heb ik die wissel doorgevoerd. Bel Hassani is een creatieve speler en rustig aan de bal. Dat hij dan de beslissende maakt, is mooi.'

Verdiende zege

Buijs vond het een verdiende overwinning voor zijn ploeg. 'Wij hebben VVV in leven gelaten door een aantal kansen niet te benutten, met ballen op de lat. Dat verwijt ik mijn ploeg niet. Wel dat we verdedigend zo onrustig waren. We hebben onnodig veel ballen over de zijlijn geschoten. Hierdoor geef je VVV weer geloof in een resultaat en dit slaat ook over op het publiek.'

Rol van de VAR

Uiteraard was het ook Buijs niet ontgaan dat de VAR weer nadrukkelijk aanwezig was. 'Ik dacht dat we met de Eredivisie-speelronde van zaterdagavond het meeste al wel gehad hadden', grapte Buijs.

'Maar vandaag was het ook weer raak. Het hoort erbij tegenwoordig. Bij die rode kaart van Rutten wist ik ook totaal niet wat er aan de hand was. Vroeger kwam je daarmee weg, nu niet.'

Doelstelling

'Onze doelstelling na de winterstop was zo snel mogelijk zeven wedstrijden winnen. We zitten nu op vijf, dus we zijn op de goede weg.'

Tot slot reageerde Buijs nog op de rode kaart voor Doan. 'Hij moet nu een weekje wachten en dat is wellicht goed voor hem. Misschien onderschatten we wel wat hij allemaal voor de kiezen heeft gekregen met het reizen naar Japan. De rust die hij nu krijgt kan hij goed gebruiken om te herstellen', besluit Buijs.

Matige Bruns

Thomas Bruns speelde een matige wedstrijd en werd na een uur gewisseld. 'Ik was vandaag ongelukkig, ook in het weg koppen van ballen. Ik stel zo Mlapa in staat om die gelijkmaker te scoren en verleng del bal nog voor Post bij de eerste goal. Dat is balen.'

Over de streep

'Natuurlijk voelt het lekker dat we dit wel over de streep hebben getrokken. We maken het onszelf nog onnodig lastig, maar hebben gelukkig wel de drie punten in eigen huis gehouden', aldus Bruns.

