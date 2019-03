GOMOS opnieuw dupe van inbraak: 'Blijkbaar fijne plek om te komen'

'We kwamen rond het middaguur op het sportveld en zagen dat er was ingebroken', zegt voorzitter Albert Drenth tegenover RTV Drenthe. ´In de kluis lag zo'n vierduizend euro aan kleingeld. Dat geld hadden we rond de jaarwisseling ingezameld met een oliebollenactie.'

De club alarmeerde de politie, waarna er een onderzoek werd gedaan. De kans dat de daders worden opgespoord is volgens Drenth niet groot. 'Er waren geen camera's die de inbraak op beeld hebben vastgelegd.'

Eerdere inbraak

GOMOS was in maart 2017 ook al slachtoffer van inbrekers. Toen was er onder meer inbraakschade en werd er een televisie uit het clubhuis meegenomen. 'Ons sportpark ligt afgelegen', gaat Drenth verder. 'Blijkbaar een fijne plek voor inbrekers om te komen als er niemand is.'

De voetbalvereniging is verzekerd, 'maar de verzekeringsmaatschappij zal ons ook vertellen dat dit de zoveelste keer is dat er bij jullie is ingebroken', weet Drenth, 'De verzekeringspremie gaat daarom omhoog. Daar zijn we natuurlijk niet blij mee.'