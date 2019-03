Automobilist rijdt Ten Boerster achtertuin in (update)

De auto kwam tot stilstand in een tuin aan de Schepperij in Ten Boer. (Foto: De Vries Media)

Bewoners van een woning aan de Schepperij in Ten Boer keken zondagmiddag vreemd op toen ze achter hun huis wat rumoer hoorden. Toen er poolshoogte werd genomen, bleek dat een automobilist hun achtertuin was ingereden.

Volgens de politie werd voordat dit gebeurde 'een voetganger geschampt'. 'Maar deze raakte niet gewond.'

De bewoners van de woning vingen de automobilist thuis op, waar de bestuurder van de schrik kon bekomen. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse om de inzittende op verwondingen te controleren.

Hoe het ongeval precies tot stand is gekomen, is nog niet bekend. Een bergingsbedrijf zal de auto uit de tuin halen.

In een update is een reactie van de politie over een 'geschampte voetganger' toegevoegd