Hans Warink van Loppersum Vooruit houdt ermee op

Warink is sinds 2006 actief in de lokale politiek. Hij was de afgelopen jaren regelmatig in landelijke media om de problemen rond het gasdossier aan te kaarten.

Geen goede energie

De Lopster is teleurgesteld in de landelijke politiek: 'Ik laat me niet langer misbruiken door de pluchezitters van Den Haag. Partijbelang gaat bij de meesten voor het algemeen belang. Daar haal ik geen positieve energie uit.'

Ook zijn oogaandoening, waardoor zijn zicht steeds slechter wordt, is één van de redenen om te stoppen. Hij heeft steeds meer moeite met het lezen van de stukken. 'Ik ga nu iets passends zoeken waarbij ik weinig last zal hebben van mijn handicap', zegt Warink.

Grootste partij

De Lopster begon als fractieassistent voor Gemeentebelangen. Na vier jaar verliet hij die partij na onenigheid binnen de fractie. Sinds 2014 is hij raadslid namens oppositiepartij Loppersum Vooruit, dat na de verkiezingen van vorig jaar de grootste partij is in de gemeente.

Warink benadrukt dat het niet ligt aan zijn collega's binnen de gemeenteraad van Loppersum: 'Ik hoop dat er na de herindeling net zo fijn met elkaar wordt omgegaan als nu in onze raad.'

Hij blijft zich tot de verkiezingen eind volgend jaar 'met dezelfde inzet' als raadslid werken voor zijn partij en de gemeente.

Geen gasdossier

Het besluit van Warink komt een week nadat Loppersum Vooruit bekendmaakte dat ze niets meer te maken wil hebben met het gasdossier. De partij zegt er veel tijd aan kwijt te zijn, terwijl ze er niets mee bereikt. Dat kwam haar op kritiek te staan van andere partijen.

Wel blijft de lokale partij zich inzetten voor aardbevingsgedupeerden, de versterking en het Nationaal Programma Groningen.

Loppersum gaat op 1 januari 2021 fuseren met de gemeenten Delfzijl en Appingedam. De drie burgemeesters maken komende woensdag de nieuwe naam voor de gemeente bekend, die door inwoners is gekozen.

