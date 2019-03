Lonneke Uneken is tevreden over debuut bij elite vrouwen

De wielrenster uit Veendam reed zondag de Omloop van het Hageland, een Belgische wielerkoers.

Teamgenoten helpen

'Mijn opdracht was vooral om in het begin van de koers mijn teamgenoten te helpen en voorin het peloton te zitten. Dat lukte goed. Er werd wel hard gekoerst en dat nekte me op een gegeven moment. Maar de benen waren prima', vertelt Uneken. Ook de ploegleiding van de Noorse Hitec-formatie was onder de indruk van de Veendamse.

Lekke band

Een lekke band weerhield haar er niet van om de koers uit te rijden. Ze finishte als laatste op ruim dertien minuten van de winnares. 'Ik ben blij dat ik mijn eerste wedstrijd heb kunnen finishen. Het is fijn om nu een indruk te hebben van waar ik sta.'