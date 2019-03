Lopend Vuur: Roken doe je maar in de pauze, niet onder werktijd

De gemeente wil een gezond personeelsbeleid voeren. Ook ziet Veere dat het roken soms veel werktijd in beslag neemt. Het voornemen geldt ook voor de buitendienst, waar niet meer met een sigaret in de mond geschoffeld mag worden. De Ondernemingsraad moet nog wel instemmen met het rookvoorstel.

Wat is jouw mening hierover? Is het betutteling of is het juist terecht dat een werkgever eist dat een werknemer werkt in plaats van rookt? Hebben rokers momenteel meer pauze dan niet-rokers?

Ons Lopend Vuur:

