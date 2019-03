Waarschuwing voor pittige buien en harde windstoten

Pittige buien en windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur trekken maandag over onze provincie. Het KNMI heeft van 6:00 uur tot 15:00 uur code geel afgegeven.

Schiphol heeft enkele vluchten geannuleerd in verband met de sterke wind. Ook is er vertraging op het vliegveld. Groningen Airport Eelde meldt vooralsnog niets over annuleringen of vertraging.

Volgens weervrouw Harma Boer vallen er buien met kans op hagel en zelfs een klap onweer. De stormachtige west tot zuidwestenwind bereikt in het Waddengebied mogelijk stormkracht 9. De wind neemt maandagavond in kracht af.

In het Noorderplantsoen in Stad lijkt deze boom de storm niet te hebben overleefd.