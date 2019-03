Negentien keer raak in één wedstrijd

Korfballer Gerben Boonstra van Nic. was zaterdag 'on fire'. Hij schoot liefst negentien keer raak. 'Richting het einde ging alles erin.'

Bij de warming-up voelde Boonstra naar eigen zeggen dat de energie goed was bij zijn ploeg. Maar dat hij zelf zo'n groot aandeel had in de 37-18 zege op koploper Sparta, dat had hij niet durven dromen.

'Absurd'

'Negentien keer is echt absurd, dat gebeurt normaal gesproken gewoon niet', zegt hij. Voor rust scoorde hij vijf keer. De overige veertien treffers maakte hij in de tweede helft. 'Het ging hard.'

'Pas toen het via speakers omgeroepen werd, had ik het pas door. Ik kon het in eerste instantie niet geloven.'

Boonstra schiet....raak. Foto: Diann Flokstra



Geluk beproeven

Na een hapje, drankje en het zingen van de 'Nic.-mars' beproefde Boonstra met zijn teamgenoten nog zijn geluk in het casino. 'Omdat we er toch lekker in zaten', lacht hij. 'Ik ben niet zo'n grote inzetter, maar ik ben daar ook met winst naar huis gegaan. Het was een mooie dag.'