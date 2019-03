'Chirurgische zorg Treant gegarandeerd door samenwerking'

De chirurgen van Treant Zorggroep slaan de handen ineen met hun collega's van het Wilhelminaziekenhuis (WZA) in Assen. Er was al een samenwerking, maar nu vormen de chirurgen één vakgroep.

'Door de samenvoeging blijft de chirurgische zorg ook in de toekomst behouden voor patiënten in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen', stellen de ziekenhuizen.

Medische eisen

Aan chirurgische ingrepen worden steeds meer én steeds hogere eisen gesteld. Zo moeten chirurgen, om de ingrepen die zij doen te mogen uitvoeren, kunnen aantonen dat ze per jaar een minimum aantal operaties van een bepaald soort uitvoeren. Doen zij dit niet, dan verliezen zij de bevoegdheid hiervoor.

Krachten bundelen

Bas Vierhout, chirurg van het WZA: 'De chirurgen van het WZA en Treant hebben elkaar daarom nodig. We zorgen dat iedereen op alle vier ziekenhuislocaties terecht kan voor de diagnostiek, poliklinische zorg en de basis chirurgische ingrepen. Voor de meer complexe chirurgie realiseren we locaties waar we de hoogste kwaliteit bundelen.'

Volgens Treant en het WZA kan de chirurgische zorg zo ook in de toekomst voor de gehele regio, 24 uur per dag, 7 dagen per week gegarandeerd worden.

