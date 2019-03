Rondje Groningen: de schattigste pup van de provincie?

Bailey. (Foto: Bailey the Golden/ Instagram)

Leden van de Partij voor de Dieren gaan braaf naar de Provinciale Statenvergaderingen, Rutte struint langs klimaatdemonstranten en Arie Slob is naar Loppersum. En dat allemaal in het verre Groningen.

1) Kijkje in de cockpit

Van het eerste kleine vliegtuig van Kopenhagen naar Eelde en andersom. 'Waarom het nu wel gaat lukken? Je moet de capaciteit aanpassen aan de vraag. Als je gaat taxi rijden met een touringcar, gaat het ook niet lukken.'

2) Foldertje

Zou 'alle fietsers tegelijk groen in Groningen' ook in deze landelijke folder staan?

3) Precies nul keer

De leden van de Partij voor de Dieren doen 't het minst. Afwezig zijn, dan.

4) Hee, alleen steen?

De gemeente Groningen gaat aan de slag met ontstening van de stad, om meer regenwater te kunnen afvloeien en voor het terugbrengen van de temperatuur. Anne vraagt zich af waarom een nieuwe straat dan alleen uit steen bestaat.

5) Slob naar Lop

Kon minder.

6) Klaas is 50

RTV Noord-ridder Wedderplase ontmoet Abraham. Gefeliciteerd!

7) Luchtalarm, maar dan niet die om twaalf uur

Als je een beetje naar buiten keek vanochtend, kon je niet zeggen dat je de storm niet zag aankomen.

8) Verre Groningen

ChristenUnie Amsterdam-voorman Don Ceder ontsnapte er een groot deel van het weekend aan, maar wordt nu toch nog gepakt om zijn klassieke fout.

9) Rutte tussen de klimaatdemonstranten

Meternieuws.nl maakte beelden van de klimaatdemonstranten die meeliepen met premier Rutte in de binnenstad zondag.

10) Grote wasjes, kleine wasjes

Wist jij dat dit bestond? Wij niet. Maar vlak over de grup in Paterswolde is het nu wagentjes voortduwen.

11) Fraaie weekendkiekjes

Want we kunnen niet de enige zijn die hier vrolijk van worden.

12) Doen alsof je profvoetballer bent

De Groningse YouTuber Quinten Hyde vermaakt zich met het neppen van andere mensen. Bijvoorbeeld, in zijn nieuwste video, door te doen... alsof hij een professionele voetballer is op Tinder.

13) Hallo Bailey

Daar is ie hoor. Is dit de schattigste pup van de provincie?

