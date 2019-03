Eerste toestel van Kopenhagen naar Eelde geland met vertraging (update)

Het eerste toestel van AIS Airlines uit Kopenhagen is maandagmorgen om 10:25 uur geland op Groningen Airport Eelde. Het toestel had ruim een half uur vertraging.

Die vertraging zou zijn opgelopen bij het tanken in Kopenhagen.

Directeur en piloot

Directeur Arend van der Meer van AIS Airlines was tevens de piloot op deze eerste vlucht. 'We hadden wat turbulentie, maar dat hoort bij dit weer. Er zijn vandaag ook luchtvaartmaatschappijen die niet vliegen.'

Het vliegtuig had op de heenreis acht betalende passagiers en op de terugreis één. Voor de maand maart zouden tweehonderd boekingen zijn gedaan.

Zonder subsidie

'De komende week hebben we een dekkingsgraad van dertig of veertig procent. We hopen die de komende weken op te voeren tot vijftig procent. Dat is precies volgens onze doelstelling', vertelt Van der Meer.

AIS Airlines voert de vluchten uit zonder subsidie. 'We vliegen met het juiste materiaal op de juiste route. Als je met een touringcar gaat taxirijden, moet je niet opkijken als je veel lege stoelen overhoudt.'

Nordica

Afgelopen december verloor Eelde de verbinding met Kopenhagen, doordat Nordica stopte met de vluchten. De toestellen van Nordica vervoerden wel meer passagiers. Het toestel van AIS Airlines biedt plaats aan negentien reizigers. AIS Airlines richt zich voornamelijk op de zakelijke markt.

Twee keer per dag door de week

In de periode 4 maart tot en met 26 oktober wordt er van maandag tot en met vrijdag twee keer per dag van Eelde naar de Deense hoofdstad gevlogen en ook twee keer de andere kant op.

