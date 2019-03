Leerlingen enthousiast over natuurles: 'Ik word later valkenier!'

De jongens en meisjes uit groep 7 krijgen deze maand in het bezoekerscentrum Waddenkust in Pieterburen 'natuurles'.

In de modder

Michel van Roon van Het Groninger Landschap staat bij een grote kaart van Afrika en Europa. Vol enthousiasme vertelt hij over de vogeltrek en welke bijzondere exemplaren er zoal in de lucht te vinden zijn.

'Het is belangrijk dat leerlingen meer weten van de natuur in hun directe omgeving. Het is ook goed voor de gezondheid. Lekker naar buiten, met hun handen en voeten in de modder.'

Ik word later valkenier, roofvogels zijn namelijk prachtige wezens Jos - Jonge vogelaar

Jonge vogelaars

Aan enthousiasme onder de leerlingen in elk geval geen gebrek. Wanneer ze een opgezette vogel mogen uitkiezen om een vogelpaspoort voor te maken, stormen Jos en Roelof direct op de buizerd af.

'Ik word later valkenier!', zegt Jos overtuigd. 'Ik vind roofvogels namelijk prachtige wezens. Ik hoop dat het lukt, dan neem ik een slechtvalk.' Roelof sluit zich bij die woorden aan. 'Alle roofvogels zijn mooi.' Dan gaan de jonge vogelaars verder met de volgende opdracht. 'We moeten de snavel en poot van de vogel tekenen. Leuk!'

De antwoorden

Nog benieuwd naar het antwoord op de twee vragen aan het begin van dit artikel? 's Werelds snelste vogel is de slechtvalk. 'Die kan wel vierhonderd kilometer per uur halen, ongelofelijk', zegt Van Roon. En het geheim van de 'vliegslapende' gierzwaluw? Dat verklaart hij als volgt: 'Hij heeft twee hersenpannen. De een zorgt ervoor dat hij kan slapen en dankzij de andere kan hij vliegen.'