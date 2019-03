Opmars FC Groningen is sterk, maar (nog) niet uniek

FC Groningen-spelers vieren een feestje in de wedstrijd tegen VVV (Foto: Orangepictures)

FC Groningen is na de winterstop bezig aan een opmars. Met 16 punten uit 7 duels evenaart de club het record sinds de overgang naar de Euroborg, in januari 2006.

De tweede helft van het seizoen 2009/2010 startte eveneens met dit aantal punten. Toen presteerden na de winterstop alleen Ajax, FC Twente, AZ en PSV beter dan de FC. Dit seizoen overtreft vooralsnog alleen AZ (18 punten) de Groningers.

Recordjacht

Vrijdag speelt FC Groningen uit tegen FC Utrecht. Pakt de ploeg van trainer Danny Buijs daar minimaal een punt, dan is de herstart van het seizoen de beste in het 'Euroborg-tijdperk'.

Bij een nederlaag blijft de evenaring van het seizoen 2009/2010 in stand, want in die jaargang ging de achtste wedstrijd na de winterstop ook verloren (2-3) tegen Feyenoord.

Uiteindelijk werd de FC in dat seizoen achtste nadat het door FC Utrecht werd uitgeschakeld in de play-offs.

