'We letten er wel op dat personeel niet bij iemand in de tuin rookt'

'Roken doe je maar in de pauze, niet onder werktijd', is de stelling in ons Lopend Vuur. Dit naar aanleiding van het plan van een Zeeuwse gemeente om ambtenaren geen extra rookpauzes meer toe te staan. Hoe denken Groningse werkgevers daarover?

Bij het Oost-Groninger werkvoorzieningsschap Afeer mag binnen helemaal niet meer gerookt worden, zegt woordvoerder Jurrie Nieboer. 'Er zijn ook geen rookruimtes. Wel hebben we op drie locaties een overkapping waar mensen in de pauzes onder kunnen staan om te roken.'

Mensen die bij Afeer in de buitendienst werken, kunnen gewoon roken. 'We letten er wel op dat ze niet bij iemand anders in de tuin gaan staan om een sigaret op te steken. Maar we gaan ervan uit dat ze wel een plekje vinden als ze willen roken.'

'Als je je werk maar afkrijgt'

Bij de gemeente Groningen wordt onderscheid gemaakt tussen roosterdiensten - voor mensen die bijvoorbeeld bij werkvoorzieningsschap Iederz werken of personeel van zwembaden - en ambtenaren met flexibele werktijden.

'Mensen die in roosterdiensten werken, mogen alleen in de pauzes roken', legt woordvoerder Floor Olijve uit.

Voor de ambtenaren met de flexibele roosters ligt dat anders. 'We werken met zogenaamde dagvensters. Ze moeten hun uren maken tussen 07.00 en 22.00 uur. Wanneer ze precies werken, mogen ze zelf indelen. Er zijn geen vaste pauzes, dat beslissen ze zelf. Als je je werk maar afkrijgt. Als je een keer wat vaker naar buiten wilt om een sigaretje te roken en je werkt wat langer door, dan is dat prima.'

Programma van Allen Carr

Wel biedt de gemeente Groningen personeel dat wil stoppen met roken een aantal programma's aan, die daarbij kunnen helpen. Zo kunnen ze op kosten van de werkgever meedoen aan een training van antirookgoeroe Allen Carr.

'Het is niet zo dat leidinggevenden rondlopen om tegen mensen te zeggen dat ze minder moeten roken', zegt Olijve. 'We laten het aan de mensen zelf. Maar we attenderen ze wel op de programma's voor gezonder leven die we aanbieden.'

Klachten van omwonenden

Dan zijn er ook organisaties waar helemaal niet meer gerookt mag worden. Zoals bij het UMCG in de stad Groningen. Daar geldt sinds 1 januari een volledig rookverbod. Niet alleen voor patiënten en bezoekers, ook voor het personeel.

'Dat begint steeds meer te wennen', merkt woordvoerder Joost Wessels. 'Mensen die écht nog willen roken, gaan van het terrein van het UMCG af. Soms zie je kleine groepjes rokers net buiten het terrein staan. Af en toe krijgen we daar via social media wel eens klachten over. Houd rekening met de omwonenden, zeggen we. Signalen van omwonenden moeten we niet negeren. Medewerkers van de facilitaire dienst doen dagelijks een ronde rond het terrein, om alles schoon te maken.'

'Met wat werknemers in hun eigen tijd doen, bemoeien wij ons niet. Dat is natuurlijk hun privédomein', vult hij aan.

Het UMCG biedt het personeel sinds januari twee soorten trainingen aan: hoe ga je ermee om als je tijdens werktijd niet meer mag roken en wat als je helemaal wilt stoppen? 'Het is nog te vroeg om al iets over de resultaten te zeggen', stelt Wessels.

Wie toch wil roken, doet dat in de eigen tijd Marrit Bonnema - woordvoerder Openbaar Onderwijs Groningen

Hoe zit het bij scholen?

'Wij volgen de wet: niet roken op de werkplek', zegt woordvoerder Marrit Bonnema van scholenkoepel Openbaar Onderwijs Groningen, waar 34 scholen onder vallen.

'Wie toch wil roken, doet dat in de eigen tijd. Dus in de pauzes of als er een tussenuur is. En wie wil roken, doet dat buiten het zicht van de school. Maar bij onze scholen is roken niet echt een issue, merk ik.'

Scholen zijn verplicht om hun terrein voor 1 augustus 2020 rookvrij te maken.

Tabaksfabriek

En hoe zit het eigenlijk met het rookbeleid bij tabaksfabrikant BAT Niemeyer in Stad? 'Ook bij ons geldt de Nederlandse wet: niet roken op de werkplek', legt woordvoerder Abe Brandsma uit. 'Er zijn wel rookplekken.'

En of het personeel nu in de pauzes rookt of ook weleens tijdens werktijd de rookruimte binnen loopt, maakt volgens Brandsma niet zo veel uit.

'Als mensen af en toe een moment vinden om een sigaret of shagje te roken, dan moet je dat zelf weten. Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheden om hun werk goed te doen. Eigen verantwoordelijkheid dus.'

