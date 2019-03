RUG-professor: 'Stoppen met de studie Nederlands is een amputatie'

'Nederlandse taal en cultuur is één van de kernen van een universiteit. Als je dat amputeert, komt het niet meer terug.'

Verantwoordelijkheid

Sanders reageert op het besluit van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) om te stoppen met de studie Nederlands, omdat er te weinig studenten zijn. De VU heeft dit jaar vijf eerstejaars. Maar, zegt Sanders, stoppen of doorgaan is een keuze. 'Het zou ook van durf en verantwoordelijkheid getuigen om met zo'n opleiding door te gaan.'

'Tijd voor een campagne'

In Groningen zijn er nu vijfentwintig eerstejaars studenten Nederlands. Volgens Sanders is er een aantal verklaringen voor het dalende aantal studenten. Zo is het vak op de middelbare school teveel uitgekleed, denkt hij, waardoor leerlingen het niet leuk meer vinden. Ook heeft de overheid campagne gevoerd om meer studenten naar de technische opleidingen te trekken. Dat ging ten koste van de talenstudies. 'Ik denk dat het tijd is voor een volgende campagne: kies een taal.'



Een Hongaarse student wil de Nederlandse taal beheersen om zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt Mathijs Sanders - Professor Rijksuniversiteit

Belang in het buitenland

Sanders denkt verder dat de 'verengelsing' van de maatschappij ook een negatieve rol speelt. Al hoeft internationalisering op zichzelf geen bedreiging te zijn, vindt hij. In heel Nederland kiezen jaarlijks tweehonderd nieuwe studenten voor Nederlands; in het buitenland zijn dit er veel meer. In landen als Duitsland, Polen en Hongarije is de studie groot. 'Wij zijn belangrijk voor die buitenlandse universiteiten en zij zijn belangrijk voor ons.'

'Een Hongaarse student gaat niet Nederlands studeren vanwege Karel ende Elegast, maar omdat hij naast het Hongaars en het Engels een derde taal wil beheersen, waarmee hij zich kan onderscheiden in de samenleving en op de arbeidsmarkt.'

Behoefte in samenleving

Behoefte aan afgestudeerde studenten Nederlands is er zeker, zegt Sanders. Scholen kunnen bijvoorbeeld nauwelijks docenten Nederlands vinden. Dat probleem speelt ook in de provincie Groningen. Verder heeft de samenleving sowieso behoefte aan mensen met kennis van de Nederlandse taal en cultuur, stelt hij. 'Alles waar de samenleving op dit moment over debatteert, zit in de opleiding.'

Student als docent

Sanders is dit jaar begonnen met proeflessen op scholen door zijn eigen studenten. Op vijftien scholen in Noord-Nederland vertellen tweedejaars studenten aan eindexamenscholieren over onderzoek dat ze tijdens hun studie doen.

'Het is heel enthousiasmerend. Het is een demonstratie: dit kun je verwachten als je kiest voor een studie Nederlands.'

Belang van Neerlandici

Sanders vindt het besluit van de VU om te stoppen met de opleiding al met al onbegrijpelijk.

'Het is heel belangrijk dat er hoogopgeleide mensen zijn die een cultureel en talig bewustzijn hebben, waarmee ze de kwaliteit van de samenleving kunnen bevorderen en bewaken. Dat klinkt heel groots, maar zo voel ik dat wel.'