Turbulente Tijden #4: 'Met betrokken bestuurders kun je met windenergie heel ver komen'

Turbulente Tijden, een podcast over windmolens in Groningen (Foto: RTV Noord)

'Je noemt jezelf wel ontwikkelaar, maar je bent eigenlijk een nitwit.' Was getekend: Albert Jansen. Hij is secretaris van Zuidenwind, een coöperatie voor windenergie die onder meer in het Limburgse dorpje Heibloem windenergie aan de man probeert te brengen.

Omdat ze in Heibloem wél blij zijn met windenergie, reisde Egbert Minnema voor de vierde aflevering van Turbulente Tijden af naar het zuiden van het land. Hij sprak daar met Jansen en met Hennie Korten, bewoner van Heibloem, over hoe je een windpark wel of niet zou moeten ontwikkelen én waarom men in Heibloem wél te spreken is over windmolens.

De sfeer in het dorpje Heibloem blijkt hemelsbreed te verschillen van de sfeer hier in het Noorden. Wil je weten hoe? Luister dan aflevering 4 van Turbulente Tijden, waarin Jansen over het windpark bij Meeden zegt: 'De actieve betrokkenheid van de buurt en de omgeving is daar verwaarloosd.'

Als je de eerste drie afleveringen eerst luistert, begrijp je de verhaallijn van aflevering 4 beter. Turbulente Tijden is onder meer te luisteren via Apple Podcast, Google Podcast, Spotify en Soundcloud.